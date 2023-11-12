Видеообзор финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер

В Метце (Франция) завершился турнир серии АТР-250. В финале одиночного разряда сыграли местный теннисист Уго Умбер и россиянин Александр Шевченко. Представлен видеообзор решающей встречи, сообщает Zakon.kz.

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Посеяный под четвертым номером Уго Умбер (23 АТР) одержал победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Умбер пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Шевченко выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Уго Умбер завоевал четвертый титул в карьере, первый – в сезоне-2023. Для Шевченко это был первый финал турнира АТР в карьере.





Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (32 АТР) был посеян на этом турнире под первым номером и начинал свой путь со второго раунда, где сенсационно проиграл итальянцу Фабио Фоньини, который занимает 147 место в мировом рейтинге (6:3, 6:7, 6:7). В том матче прошлогодний финалист турнира в Метце Бублик не смог реализовать три матчбола.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Шевченко в скором времени будет выступать под флагом Казахстана.