Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Видеообзор финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер

Видеообзор финального матча Александр Шевченко – Уго Умбер Фото: MoselleOpen
В Метце (Франция) завершился турнир серии АТР-250. В финале одиночного разряда сыграли местный теннисист Уго Умбер и россиянин Александр Шевченко. Представлен видеообзор решающей встречи, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Посеяный под четвертым номером Уго Умбер (23 АТР) одержал победу со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

Умбер пять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Шевченко выполнил четыре эйса, один раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Уго Умбер завоевал четвертый титул в карьере, первый – в сезоне-2023. Для Шевченко это был первый финал турнира АТР в карьере.


Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (32 АТР) был посеян на этом турнире под первым номером и начинал свой путь со второго раунда, где сенсационно проиграл итальянцу Фабио Фоньини, который занимает 147 место в мировом рейтинге (6:3, 6:7, 6:7). В том матче прошлогодний финалист турнира в Метце Бублик не смог реализовать три матчбола.

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Шевченко в скором времени будет выступать под флагом Казахстана.

Читайте также

Кубок Билли Джин Кинг: Италия и Канада сыграют в финале

Любимчик казахстанских болельщиков стал чемпионом турнира АТР-250 в Болгарии

Александр Недовесов выиграл второй в карьере турнир серии ATP-250

Пахита Амири
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Месси назвал своего самого любимого футболиста
Лионель Месси назвал своего любимого футболиста
Национальная сборная Казахстана по футболу с разгромом обыграла "молодежку"
Национальная сборная Казахстана по футболу с разгромом обыграла "молодежку"
спорт
Казахстанский фигурист выиграл Гран-при в Китае
Назван лучший финальный матч Лиги чемпионов
Назван лучший футбольный матч в истории Лиги чемпионов УЕФА
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления