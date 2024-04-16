Александр Шевченко провел первый матч на грунтовом турнире серии АТР в Германии

23-летний казахстанский теннисист Александр Шевченко (36-ий номер рейтинга АТР) провел первый матч на грунтовом турнире серии АТР одиночного разряда в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

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Шевченко встретился на корте с местным теннисистом Янником Ханфманном (61-й номер рейтинга АТР) и потерпел поражение в трех сетах с общим счетом 7:6, 3:6, 5:7. Встреча продлилась два часа и 31 минуту.

Ранее была представлена турнирная сетка отборочного раунда "Мастерса" в Монте-Карло (Монако). За выход в основную сетку грунтового "тысячника" будет сражаться представитель Казахстана Александр Шевченко. Определился его первый соперник.