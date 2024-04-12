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Казахстанский теннисист не смог выйти в финал турнира в Египте

Григорий Ломакин провел полуфинальный матч в парном разряде Фото: KTF
В Шарм-Эль-Шейхе (Египет) проходит турнир серии ITF. Казахстанский теннисист Григорий Ломакин провел полуфинальный матч в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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25-летний казахстанец в паре с российским теннисистом Ильей Симакиным потерпели поражение от британско-швейцарского дуэта Бен Джонс / Якуб Пол со счетом 6:7, 6:3, 2:10.

В одиночном разряде Григорий Ломакин не смог преодолеть квалификационный раунд. В третьем круге отборочного турнира он проиграл россиянину Даниэлю Хазиме со счетом 7:6, 2:6, 11:13.

Ранее другой представитель Казахстана Бейбит Жукаев пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Мексике.

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