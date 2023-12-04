Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Бублик обыграл соперника в финале выставочного турнира России

Александр Бублик обыграл соперника в финале выставочного турнира России Фото: пресс-служба турнира Трофеев Северной Пальмиры
Лучший теннисист Казахстана обошел соперника из России в финальной встрече международного выставочного командного турнира "Трофеи Северной Пальмиры", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Встреча первой ракетки Казахстана Александра Бублика и россиянина Александра Шевченко закончилась абсолютной победой казахстанского спортсмена в двух сетах. Бублик обысграл соперника со счетом 7:5, 6:4. Встреча длилась час и 33 минуты.

"Оба теннисиста приложили немало усилий, чтобы порадовать зрителей – как непосредственно теннисными действиями, так и развлекательными. Бублик в фирменном стиле подавал снизу – и умудрился даже так сделать двойную ошибку! И отреагировал тирадой на корте. Вместе с соперником они устраивали шикарные розыгрыши. Например, длинный обмен резаными ударами во втором сете даже насмешил публику", – описывают матч организаторы соревнований.

В итоге, Александр Бублик принес своей команде "Сфинксов" одно очка, но на общем результате это не сильно отразилось. Победа досталась "Львами", общий счет соревнований составил 6:5.

Ранее лучший казахстанский теннисист в первом матче турнира "Трофеи Северной Пальмиры" в упорной борьбе одержал победу над Роберто Баутиста-Агутом (Испания, 57 АТР) со счетом 6:4, 3:6, 10:6.

Читайте также

Казахстанский теннисист стал финалистом турнира в Египте

Юлия Путинцева принесла победу своей команде на турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

Молодежный Итоговый турнир ATP: Хамад Меджедович в финале обыграл Артюра Фиса

Мария Мельникова
Россия Бублик Александр Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Объявлен призовой фонд Евро-2024
Объявлен призовой фонд Евро-2024
Составлен список самых красивых голов Роналду
Опубликован рейтинг самых красивых голов Криштиану Роналду
Казахстанский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
Юлия Путинцева принесла победу своей команде на турнире Трофеи Северной Пальмиры
Юлия Путинцева принесла победу своей команде на турнире "Трофеи Северной Пальмиры"
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: