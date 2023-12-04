Александр Бублик обыграл соперника в финале выставочного турнира России

Лучший теннисист Казахстана обошел соперника из России в финальной встрече международного выставочного командного турнира "Трофеи Северной Пальмиры", сообщает Zakon.kz.

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Встреча первой ракетки Казахстана Александра Бублика и россиянина Александра Шевченко закончилась абсолютной победой казахстанского спортсмена в двух сетах. Бублик обысграл соперника со счетом 7:5, 6:4. Встреча длилась час и 33 минуты.

"Оба теннисиста приложили немало усилий, чтобы порадовать зрителей – как непосредственно теннисными действиями, так и развлекательными. Бублик в фирменном стиле подавал снизу – и умудрился даже так сделать двойную ошибку! И отреагировал тирадой на корте. Вместе с соперником они устраивали шикарные розыгрыши. Например, длинный обмен резаными ударами во втором сете даже насмешил публику", – описывают матч организаторы соревнований.

В итоге, Александр Бублик принес своей команде "Сфинксов" одно очка, но на общем результате это не сильно отразилось. Победа досталась "Львами", общий счет соревнований составил 6:5.

Ранее лучший казахстанский теннисист в первом матче турнира "Трофеи Северной Пальмиры" в упорной борьбе одержал победу над Роберто Баутиста-Агутом (Испания, 57 АТР) со счетом 6:4, 3:6, 10:6.