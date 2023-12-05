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Александр Бублик: Физически этот турнир дался мне тяжело

Александр Бублик прокомментировал свое выступление на международном выставочном командном турнире "Трофеи Северной Пальмиры в Санкт-Петербурге Фото: formulatx
Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик прокомментировал свое выступление на международном выставочном командном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге. Наш теннисист признался, что эти соревнования дались ему тяжело, сообщает Zakon.kz.

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В список участников турнира в Санкт-Петербурге Александр Бублик попал в последний момент, когда уже были сформированы составы двух команд – "Львы" и "Сфинксы". Таким образом, казахстанский теннисист выступил в качестве свободного игрока, что позволило ему сыграть за оба коллектива.

В стартовой игре Бублик выиграл у испанца Роберто Баутиста-Агута (57 АТР) со счетом 6:4, 3:6, 10:6 и принес победное очко команде "Сфинксы", за которую выступала вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.

На пресс-конференции воспитанник петербургской школы тенниса поделился своими эмоциями от турнира в родном городе.

Физически этот турнир дался мне тяжело – наверное, это самый сложный турнир, который я когда-либо играл. Я не играл более 20 дней перед тем, как выйти на корт здесь. И мне сразу же был дан соперник в лице Роберто Баутисты-Агута, который отказывался играть мягко, поэтому да – я отдал все, что было. Но психологически оказаться здесь – это большая разгрузка. Просто поиграть в теннис, просто насладиться игрой, зрителями, стадионом. Было круто.Александр Бублик

В заключительном матче турнира Александр Бублик обыграл россиянина Александра Шевченко со счетом 7:5, 6:4. Эта победа принесла решающее очко команде "Львы". Таким образом, триумфаторами турнира стали "Львы" 6:5.

Из Санкт-Петербурга первая ракетка Казахстана среди мужчин отправится в Лондон, где примет участие в Гранд-финале выставочной серии Ultimate Tennis Showdown (UTS). 

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