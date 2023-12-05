Тейлор Фритц поддержал идею объединения турниров "Большого шлема" и "Мастерсов" в отдельный тур

Десятый номер мирового рейтинга, американский теннисист Тейлор Фритц поддержал идею объединения турниров "Большого шлема" и "Мастерсов" в отдельный тур, сообщает Zakon.kz.

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Недавно в СМИ появилась информация о возможных изменениях в структуре теннисных турниров.

"Это действительно хорошая идея, и я считаю, что у нас должны быть отдельные туры. Если ты выступаешь в главном туре, то должен играть все крупные турниры, и сетки на них должны быть достаточно большими, чтобы участвовать могли практически все теннисисты из топ-100. Можно сделать 14 главных турниров. Так за теннисом будет легче следить. Не будет людей, которые будут набирать кучу очков на турнирах категории 500 и 250. И самое главное – у игроков не будет сумасшедшего расписания", – приводит слова американца портал Tennis365.

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