Тони Надаль: Рафа не думал о завершении карьеры, он не хочет уходить травмированным

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Рафаэля Надаля, высказался о перспективах своего племянника в преддверии его возвращения на корт после тяжелой травмы, сообщает Zakon.kz.

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Испанский теннисист пропустил почти весь сезон 2023 года из-за травмы и планирует начать новый в Брисбене (Австралия).

"У Рафаэля все в порядке, он вновь тренируется с высокой интенсивностью. Его главной мечтой является выступление на "Ролан Гаррос". Сомневаюсь, что Рафа думал о завершении карьеры в этом году. Он не раз говорил мне, что не хочет уходить травмированным. Он хочет провести достойный сезон, попытаться вновь заиграть на высоком уровне. Он понимает, что будет очень сложно, потому что с каждым годом это становится все труднее и труднее. Он считает, что если его организм будет в порядке, то у него хорошие шансы победить на "Ролан Гаррос". Поначалу он довольно плохо передвигался по корту, но за последние три недели все наладилось. Главное – не пытаться выиграть, а чувствовать, что играешь хорошо. У него есть желание продолжать. Он обожает теннис, любит соревноваться. Его мечта – в последний раз выступить на турнирах, которые он любит. Чем больше он будет играть, тем выше будет уровень его тенниса. Мы знаем, что его ноги уже не те, что были 10 лет назад, но в голове у него ничего не изменилось. У него все та же целеустремленность", – приводит слова Тони Tennis Majors.

Ранее Рафаэль Надаль высказался о предстоящем возвращении в АТР тур.

