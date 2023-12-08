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Фабрис Санторо: Страсть Надаля к теннису преодолевает все

Фабрис Санторо поделился ожиданиями от возвращения 37-летнего Рафаэля Надаля в тур Фото: atp
Знаменитый французский теннисист Фабрис Санторо поделился ожиданиями от возвращения 37-летнего Рафаэля Надаля в тур. Бывшая 17-я ракетка мира Санторо признался, что очень сильно хочет увидеть выступление легендарного испанского игрока на стартовых турнирах сезона в Австралии, сообщает Zako

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Фабрис Санторо высказался о перспективах Рафаэля Надаля после возвращения.

"Учитывая возраст Надаля, его возвращение выглядит неестественным. Но, конечно, это замечательно. Во время просмотра его обращения у меня мурашки бегали по коже. Его страсть к теннису преодолевает всё. Знаю, сколько сил ему пришлось приложить в последние месяцы, чтобы иметь шанс на возвращение. Надаль рискует. Мне бы хотелось, чтобы он прошел весь путь на "Ролан Гаррос", но это огромный вызов. Если он завоюет титул, это будет нечто сверхчеловеческое. По сути, его возвращение – это уже победа. Не могу дождаться момента, когда он выйдет на корт в Австралии. Это будет невероятно", – приводит слова Санторо L'Equipe.

Санторо известен своей уникальной игрой, которая завораживает и увлекает зрителей. Француза называли "волшебником" из-за разнообразной игры с двух рук, наполненной изяществом, закрутками, подрезками и прочими маленькими хитростями. 

Фабрис Санторо завершил карьеру в конце сезона 2009 года на турнире серии "Мастерс" в своем родном городе Париже. Однако уникальный французский теннисист сыграл один матч на Открытом чемпионате Австралии 2010 года, чтобы установить рекорд по участию в турнирах "Большого шлема". Таким образом, Фабрис Санторо стал первым игроком, который сыграл в 70 турнирах серии "Большого шлема" за четыре десятилетия. Вторым в этом списке идет американец Андре Агасси (61 турнир). Стоит отметить и другое достижение "волшебника" – он сыграл с 20 из 24 первых ракеток мира за все время существования рейтинга (с 1973 года).


Ранее Рафаэль Надаль прокомментировал свое возвращение в АТР тур. 

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