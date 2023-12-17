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Александр Бублик не смог выйти в полуфинал на турнире в Лондоне

Александр Бублик не смог выйти в полуфинал на турнире в Лондоне Фото: formulatx
В Лондоне (Великобритания) проходит Гранд-финал выставочной серии Ultimate Tennis Showdown (UTS). Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (32 АТР) провел два матча подряд на групповой стадии, сообщает Zakon.kz.

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В первой игре дня казахстанский теннисист проиграл восьмой ракетке мира Хольгеру Руне со счетом 2:3.


Во втором матче дня Александр Бублик уступил британцу Джеку Дрэйперу (61 АТР) со счетом 1:3.


Таким образом, первая ракетка Казахстана потерпел три поражения в своем квартете и не смог выйти в полуфинал турнира.

Ранее в стартовом матче Гранд-финала Александр Бублик проиграл знаменитому французскому теннисисту Гаэлю Монфису.

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