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Лионель Месси подарил Рафаэлю Надалю свою футболку с победного финала ЧМ-2022

Лионель Месси подарил Рафаэлю Надалю свою футболку с победного финала ЧМ-2022 Фото: fifa
Звезда мирового футбола Лионель Месси подарил футболку, в которой он провел решающий матч чемпионата мира-2022, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщает Zakon.kz.

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Футболка нападающего сборной Аргентины и американского клуба "Интер Майами" уже выставлена в музее 22-кратного победителя турниров серии "Большого шлема", о чем сообщила официальная страница академии Надаля в социальной сети X (бывший Twitter).

Месси сделал на футболке надпись: "Рафе с любовью и восхищением".

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, по пенальти – 4:2). Месси забил в решающей встрече два гола, а также реализовал один из послематчевых пенальти. Он впервые завоевал звание чемпиона мира. На мундиале в Катаре Месси набрал 10 очков (7+3) и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль выступит на турнире ATP-500 в Барселоне в 2024 году. 

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