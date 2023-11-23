Новак Джокович критически высказался о текущем формате Кубка Дэвиса

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что его не устраивает текущий формат Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

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Согласно нынешнему регламенту, групповой этап финального турнира проходит в четырех европейских городах, а плей-офф – в одном. С 2019 года Кубок Дэвиса отказался от домашних и выездных матчей.

"Лично я считаю, что лучший формат был бы где-то между старым и новым, но это все равно плохо для команд-участниц Мировой группы. Плохо, что мы давно не играли в Сербии кубковые матчи. Наша молодежь, подрастающее поколение теннисистов своими глазами не видит, как мы играем. Лично я не могу сформулировать для себя идеальный формат. Думаю, нужно вынести эту тему для закрытого обсуждения. Нужно обсудить ее с игроками, со сборными. Каждый должен высказать свое мнение, потому что до сих пор из ITF к нам никто не обращался. Думаю, матчи дома и на выезде – это то, чем исторически славился Кубок Дэвиса. Сейчас турнир уже несколько лет проводится в одной стране – сначала в Мадриде, теперь в Малаге, и это, как мне кажется, перебор. Место проведения должно меняться. Турнир должен охватывать весь мир", – сказал Джокович на пресс-конференции.

Сегодня, 23 ноября сборная Сербии поспорит с командой Великобритании за выход в полуфинал Кубка Дэвиса. Первый матч начнется в 21:00 по времени Астаны.

Ранее Новак Джокович признался, что больше всего хочет выиграть командный чемпионат мира – Кубок Дэвиса.