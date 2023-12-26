Фото: Наоми Осака прибыла в Австралию, где сыграет вместе с Еленой Рыбакиной на турнире в Брисбене

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака в социальных сетях написала, что уже прилетела в Брисбен (Австралия) и провела первую тренировку, сообщает Zakon.kz.

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26-летняя Наоми собирается вернуться в WTA-тур уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на турнир WTA-500 Brisbane International, который пройдет с 31 декабря по 7 января. На этом же турнире выступит первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, а также Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Виктория Азаренко, Алена Остапенко, София Кенин и Слоан Стивенс. Впервые на турнире Brisbane International сыграет столько звезд мирового тенниса.

Отметим, что перед возвращением в тур Осака вновь объединилась с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. Наоми Осака сделала перерыв в профессиональной карьере из-за беременности, о которой стало известно в начале января 2023 года. 5 июля японская теннисистка впервые стала мамой. Осака родила девочку, которую назвали Шей. Отцом ребенка является известный американский рэп-исполнитель Cordae.