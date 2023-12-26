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Даниил Медведев стал игроком года в России, Вера Звонарева – теннисисткой года

Даниил Медведев стал теннисистом года в России, Вера Звонарева – теннисисткой года Фото: atp
В Москве прошла церемония вручения премии "Русский кубок", на которой отметили результаты российских игроков в сезоне-2023. Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года, сообщает Zakon.kz.

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Другие номинации:

  • Теннисистка года: Вера Звонарева;
  • Прогресс года: Андрей Рублев;
  • Возвращение года: Анастасия Павлюченкова;
  • Юниор года: Ярослав Демин;
  • Юниорка года: Мирра Андреева.

Ранее стало известно, что россиянин Александр Шевченко в ближайшее время будет выступать за Казахстан.

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