Все о теннисе
Даниил Медведев стал игроком года в России, Вера Звонарева – теннисисткой года
Фото: atp
В Москве прошла церемония вручения премии "Русский кубок", на которой отметили результаты российских игроков в сезоне-2023. Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев был признан лучшим теннисистом года, сообщает Zakon.kz.
3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!
Другие номинации:
- Теннисистка года: Вера Звонарева;
- Прогресс года: Андрей Рублев;
- Возвращение года: Анастасия Павлюченкова;
- Юниор года: Ярослав Демин;
- Юниорка года: Мирра Андреева.
Ранее стало известно, что россиянин Александр Шевченко в ближайшее время будет выступать за Казахстан.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript