Первая ракетка России Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что стал отцом во второй раз. Медведев опубликовал снимок из роддома в Ницце, на котором запечатлены новорожденный малыш, Даниил и его дочь Алиса, сообщает Zakon.kz.

Пол и имя ребенка родители пока не раскрывают.

"Счастливый 2025 год", – подписал фото из роддома 28-летний Медведев, добавив эмодзи "сердце".

Впервые Медведев и его жена Дарья стали родителями в октябре 2022 года. Вторую беременность, как и первую, пара скрывала.

В 2024 году Даниил не выиграл ни одного титула на уровне ATP-тура. Его лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" был выход в финал Australian Open, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. Прошедший сезон россиянин завершил на пятом месте в мировом рейтинге. Новый сезон Медведев начнёт с Открытого чемпионата Австралии – 2025. За карьеру Медведев выиграл 20 турниров АТР, в том числе один "Шлем" – US Open-2021.

Ранее три казахстанских теннисиста не смогли преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Австралии.