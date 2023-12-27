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Новак Джокович признан лучшим спортсменом Европы в 2023 году

Новак Джокович признан лучшим спортсменом Европы в 2023 году Фото: atp
Обнародованы результаты ежегодного опроса, который прошел в 66 раз. 27 европейских информационных агентств определяли лучшего спортсмена континента, сообщает Zakon.kz.

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По итогам голосования лучшим спортсменом Европы в 2023 году признан сербский теннисист Новак Джокович, на втором месте оказался пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен (Нидерланды), третьим стал шведский атлет Арман Дюплантис (прыжки с шестом). Также в топ-5 попали футболист Эрлинг Холанд (Норвегия) и сербский баскетболист Никола Йокич.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в пятый раз был признан лучшим спортсменом Европы. Ранее данный титул Новак завоевывал в 2011, 2015, 2018 и 2021 годах. Таким образом, третий год подряд награда уходит теннисисту.

Все победители из мира тенниса: Штеффи Граф (1988, 1989), Стефан Эдберг (1990), Мартина Хингис (1997), Роджер Федерер (2004-2007, 2009), Рафаэль Надаль (2008, 2010), Новак Джокович (2011, 2015, 2018, 2021, 2023), Ига Швёнтек (2022).

Ранее Новак Джокович был признан чемпионом мира по версии ITF в 2023 году. 

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