Денис Евсеев и Тимофей Скатов провели квалификационные матчи на турнире в Австралии
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Во втором раунде квалификационного этапа (финал) Денис Евсеев уверенно обыграл игрока из Боснии-Герцеговины Нермана Фатича (217 АТР) со счетом 6:2, 6:2. Для победы казахстанцу потребовалось час и пять минут. За это время он не совершил ни одного эйса, всего раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейка из девяти. Ранее соперники не встречались между собой.
Эта победа позволила Евсееву выйти в основную сетку турнира, где в первом раунде он сыграет с Алексом Молчаном из Словакии (119 АТР).
Другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог преодолеть квалификацию. Пройдя первый круг отборочного этапа, во втором он проиграл австралийцу Кейси Хулю – 2:6, 5:7. Матч продолжался час и 23 минуты. За это время Скатов допустил шесть двойных, трижды подал навылет и реализовал всего один брейк-поинт из шести.
Также наши теннисисты в тандеме сыграют в парном разряде.
Ранее будущий казахстанец Александр Шевченко одержал яркую победу на старте турнира АТР-250 в Брисбене.