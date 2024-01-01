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Денис Евсеев и Тимофей Скатов провели квалификационные матчи на турнире в Австралии

Денис Евсеев и Тимофей Скатов провели матчи на турнире в Австралии Фото: atp
В Канберре (Австралия) стартовал турнир серии "Челленджер". В отборочном раунде сыграли два представителя Казахстана – Денис Евсеев и Тимофей Скатов, сообщает Zakon.kz.

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Во втором раунде квалификационного этапа (финал) Денис Евсеев уверенно обыграл игрока из Боснии-Герцеговины Нермана Фатича (217 АТР) со счетом 6:2, 6:2. Для победы казахстанцу потребовалось час и пять минут. За это время он не совершил ни одного эйса, всего раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейка из девяти. Ранее соперники не встречались между собой.

Эта победа позволила Евсееву выйти в основную сетку турнира, где в первом раунде он сыграет с Алексом Молчаном из Словакии (119 АТР).

Другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог преодолеть квалификацию. Пройдя первый круг отборочного этапа, во втором он проиграл австралийцу Кейси Хулю – 2:6, 5:7. Матч продолжался час и 23 минуты. За это время Скатов допустил шесть двойных, трижды подал навылет и реализовал всего один брейк-поинт из шести. 

Также наши теннисисты в тандеме сыграют в парном разряде.

Ранее будущий казахстанец Александр Шевченко одержал яркую победу на старте турнира АТР-250 в Брисбене.

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