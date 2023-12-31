Будущий казахстанец Александр Шевченко одержал яркую победу на старте турнира АТР-250 в Брисбене

В Брисбене (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. По итогам квалификационных матчей определились все участники основной сетки одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде российский теннисист Александр Шевченко, который в ближайшее время будет выступать за Казахстан, одержал победу над восходящей звездой Франции 19-летним Люкой ван Ашем со счетом 6:3, 6:2. Игроки впервые встречались между собой.

Игра продлилась 1 час и 15 минут. На счету Шевченко шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи, в то время как Люка ван Аш не смог реализовать ни одного из двух. Также французский теннисист три раза подал навылет и сделал одну двойную.

Соперник Шевченко по второму кругу определится по итогам матча датского теннисиста, первого номера посева Хольгера Руне с австралийским теннисистом Максом Персёллом.

В другом матче первого раунда основной сетки соревнований хозяин корта Алексей Попырин (40 АТР) в упорной борьбе обыграл соотечественника Кристофера О'Коннела со счетом 6:4, 6:7(5), 7:6(4).

Ранее на турнире в Брисбене легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после почти годовой паузы (347 дней). 22-кратный чемпион "Больших шлемов" вместе со своим тренером Марком Лопесом выступили в парном разряде.

