Денис Евсеев пробился в основную сетку турнира в Валенсии

В Валенсии (Испания) стартовал турнир серии "Челленджер". В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче квалификационного этапа Денис Евсеев выиграл у представителя Италии Сальваторе Карузо (287 АТР) со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час и 36 минут. За это время казахстанскому теннисисту удалось два раза подать навылет и реализовать четыре брейк-поинта из 15, при этом Денис не допустил двойных ошибок.

В первом круге основной сетки турнира Евсеев сыграет с хозяином корта Карлосом Табернером (363 АТР), который получил от организаторов уйлд-кард (WC).

Ранее стало известно, что казахстанские теннисисты взлетели в юниорском рейтинге ITF.