Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Денис Евсеев пробился в основную сетку турнира в Валенсии

Денис Евсеев пробился в основную сетку турнира в Валенсии Фото: ktf.kz
В Валенсии (Испания) стартовал турнир серии "Челленджер". В соревнованиях принимает участие казахстанский теннисист Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В финальном матче квалификационного этапа Денис Евсеев выиграл у представителя Италии Сальваторе Карузо (287 АТР) со счетом 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час и 36 минут. За это время казахстанскому теннисисту удалось два раза подать навылет и реализовать четыре брейк-поинта из 15, при этом Денис не допустил двойных ошибок.

В первом круге основной сетки турнира Евсеев сыграет с хозяином корта Карлосом Табернером (363 АТР), который получил от организаторов уйлд-кард (WC).

Ранее стало известно, что казахстанские теннисисты взлетели в юниорском рейтинге ITF.

Читайте также

Наставник Елены Рыбакиной претендует на звание "Тренер года" по версии WTA

Финал Итогового турнира стал самым просматриваемым в истории итальянского ТВ

Казахстанские теннисисты взлетели в юниорском рейтинге ITF

Пахита Амири
Испания Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф Евро-2024
Попытка №2: Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф Евро-2024
Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана
Словения забила второй гол в ворота сборной Казахстана
Сборная Казахстана проиграла Словении
Сборная Казахстана проиграла Словении
Магомед Адиев может покинуть сборную Казахстана по футболу
СМИ: Магомед Адиев может покинуть сборную Казахстана по футболу
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления