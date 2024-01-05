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Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал парного турнира в Брисбене
Фото: ktf
В Брисбене (Австралия) проходит турнир АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч 1/4 финала в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
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36-летний казахстанец в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром проиграли немецкому дуэту Тим Пюц/Кевин Кравиц со счетом 3:6, 5:7. Стоит отметить, что немецкий тандем посеян на этом турнире под первым номером.
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Недовесов и Эскобар оформили восемь эйсов, допустили две ошибки на подаче и реализовали всего один брей-пойнт из восьми.
Ранее казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира ITF в Таиланде.
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