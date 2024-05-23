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Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал турнира в Женеве

Александр Недовесов не смог выйти в полуфинал турнира в Женеве Фото: KTF
В Женеве (Швейцария) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч 1\4, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал Недовесов и Эскобар проиграли дуэту, выступающему в Женеве под первым номером – Юго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша) со счетом 6:7, 6:1, 12:14.

Игра продлилась 1 час и 47 минут. За это время казахстанско-эквадорский тандем три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Также на турнире в Женеве выступает другой казахстанский теннисист Александр Шевченко. 23 мая он проведет четвертьфинальный матч против итальянского игрока Флавио Коболли (56 АТР).

Ранее в стартовой встрече Недовесов и Эскобар обыграли американский дуэт Джексон Уитроу / Натаниэль Лэммонс (6:4, 3:6, 10:3).

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