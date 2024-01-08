Александр Бублик поднялся на одну строчку в мировом рейтинге, а Денис Евсеев стал второй ракеткой Казахстана
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Денис Евсеев улучшил свое положение в мировом рейтинге на шесть пунктов. Алматинский теннисист занял 184 место и тем самым стал второй ракеткой Казахстана. Денис Евсеев обошел Бейбита Жукаева (№188 АТР) на четыре строчки.
В парном разряде Александр Недовесов потерял одну позицию и теперь занимает 46 место. Андрей Голубев также опустился на одну ступень, расположившись на 62 строчке.
Рейтинг АТР от 8 января (одиночный разряд)
1. Новак Джокович (Сербия) – 11 055 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8855
3. Даниил Медведев (Россия) – 7555
4. Янник Синнер (Италия) – 6490
5. Андрей Рублёв (Россия) – 5010
6 (+1) Александр Зверев (Германия) – 4275
7 (-1) Стефанос Циципас (Греция) – 4025
8. Хольгер Руне (Дания) – 3815
9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3320
10 (+2) Алекс де Минор (Австралия) – 2950…
31 (+1) Александр
Бублик (Казахстан) – 1369
184 (+4) Денис Евсеев (Казахстан) – 327
188. Бейбит Жукаев (Казахстан) – 319
228 (-6) Тимофей Скатов (Казахстан) – 273
262 (+2) Михаил Кукушкин (Казахстан) – 222.
Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".
Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах.