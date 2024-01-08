Александр Бублик поднялся на одну строчку в мировом рейтинге, а Денис Евсеев стал второй ракеткой Казахстана

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на 31 место (+1). Второй ракеткой страны стал Денис Евсеев, сообщает Zakon.kz.

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Денис Евсеев улучшил свое положение в мировом рейтинге на шесть пунктов. Алматинский теннисист занял 184 место и тем самым стал второй ракеткой Казахстана. Денис Евсеев обошел Бейбита Жукаева (№188 АТР) на четыре строчки.

В парном разряде Александр Недовесов потерял одну позицию и теперь занимает 46 место. Андрей Голубев также опустился на одну ступень, расположившись на 62 строчке.

Рейтинг АТР от 8 января (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 11 055 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8855

3. Даниил Медведев (Россия) – 7555

4. Янник Синнер (Италия) – 6490

5. Андрей Рублёв (Россия) – 5010

6 (+1) Александр Зверев (Германия) – 4275

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

7 (-1) Стефанос Циципас (Греция) – 4025

8. Хольгер Руне (Дания) – 3815

9. Хуберт Хуркач (Польша) – 3320

10 (+2) Алекс де Минор (Австралия) – 2950…

31 (+1) Александр Бублик (Казахстан) – 1369



184 (+4) Денис Евсеев (Казахстан) – 327

188. Бейбит Жукаев (Казахстан) – 319

228 (-6) Тимофей Скатов (Казахстан) – 273

262 (+2) Михаил Кукушкин (Казахстан) – 222.

Актуальный рейтинг АТР всегда доступен на сайте Zakon.kz в рубрике "Все о теннисе".

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах.