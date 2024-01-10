С кем сыграет Рыбакина в Аделаиде после победы в Брисбене

Наша Елена Рыбакина сыграет с испанской Тенисисткой Кристиной Бучей в 1/8 финала турнира в Аделаиде (Австралия), сообщает Zakon.kz

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Матч Рыбакина - Буча начнется в 10:00 по астанинскому времени.

Ранее сообщалось, что Рыбакина с триумфом начала новый сезон, обыграв вторую ракетку мира — белорусскую теннисистку Арину Соболенко - 6:0, 6:3.

Победа в Брисбене позволила Рыбакиной подняться на третью строчку в рейтинге WTA.