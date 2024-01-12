Александр Недовесов завершил выступление на турнире АТР-250 в Аделаиде
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В полуфинальном матче Недовесов и Эскобар проиграли грозным соперникам, одной из лучших пар мира Рохан Бопанна (Индия, 3 АТР)/Мэттью Эбден (Австралия, 4 АТР) – 4:6, 4:6. На этих соревнованиях Боппана и Эбден посеяны под вторым номером.
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время казахстанско-эквадорский дуэт оформил три эйса, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать брейк-пойнты из двух заработанных.
Ранее в 1/4 финала Недовесов и Эскобар одержали победу над немецким тандемом Константин Францен/Хендрик Йебенс (6:3, 6:3).