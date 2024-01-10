Александр Недовесов стал четвертьфиналистом турнира АТР-250 в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с эквадорским спортсменом Гонсало Эскобаром вышли в 1/4 финала парного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В матче второго круга Недовесов и Эскобар обыграли дуэт Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды)/Ллойд Гласспул (Великобритания) со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Во втором раунде Александр и Гонсало сыграют с немецким тандемом Константин Францен/Хендрик Йебенс.

Ранее в стартовой игре казахстанско-эквадорский дуэт оказался сильнее пары Тьяго Уайлд (Бразилия)/Хуан-Пабло Варильяс (Перу) – 6:2, 6:4.