Видеообзор матча Елена Рыбакина – Екатерина Александрова
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Елена Рыбакина была посеяна на турнире в Аделаиде под первым номером и считалась основной претенденткой на победу. Но россиянке удалось прервать выигрышную серию третьей ракетки мира на кортах Австралии, которая насчитывала шесть матчей. Кроме того, Екатерина Александрова увеличила отрыв в очном противостоянии – 3:1.
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи. Александрова в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В полуфинале соревнований в Австралии Александрова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, занимающей 12 место в мировом рейтинге. Во втором матче за выход в финал поспорят Дарья Касаткина (Россия) и Джессика Пегула (США).
На прошлой неделе Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).