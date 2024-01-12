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Обидчица Елены Рыбакиной не смогла выйти в финал турнира в Аделаиде

Екатерина Александрова проиграла Елене Остапенко в Аделаиде Фото: WTA
Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая выбила из турнира WTA-500 в Аделаиде первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину, потерпела поражение в полуфинале. Россиянка проиграла латвийской спортсменке Елене Остапенко (12 WTA) со счетом 2:6, 6:7 (3:7), сообщает Zakon.kz.

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Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Александрова в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За титул Остапенко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая вышла в финал без борьбы после снятия Джессики Пегулы из-за проблем с ЖКТ.

Ранее в четвертьфинале соревнований в Аделаиде Екатерина Александрова прервала победную серию Елены Рыбакиной на австралийских кортах, которая насчитывала шесть матчей подряд. 

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