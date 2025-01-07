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Все о теннисе

Александр Недовесов проиграл в первом круге турнира в Аделаиде

Александр Недовесов проиграл в первом круге турнира в Аделаиде , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 15:12 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре казахстанец вместе с Робином Хассе из Нидерландов проиграли дуэту из Чехии Патрик Рикл / Пётр Ноуза со счетом 6:1, 6:7, 7:10. 

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Недовесов и Хассе выполнили семь эйсов, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из 10. 

Ранее в первом раунде турнира в Аделаиде проиграл лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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