Александр Недовесов проиграл в первом круге турнира в Аделаиде
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
В стартовой игре казахстанец вместе с Робином Хассе из Нидерландов проиграли дуэту из Чехии Патрик Рикл / Пётр Ноуза со счетом 6:1, 6:7, 7:10.
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Недовесов и Хассе выполнили семь эйсов, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из 10.
Ранее в первом раунде турнира в Аделаиде проиграл лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик.
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