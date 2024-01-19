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"Квалифайер" Евсеев сотворил сенсацию на испанском Челленджере

Теннис Четвертьфинал ATP Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Денис Евсеев преподнес сюрприз на хардовом турнире в испанском городе Тенерифе, обыграв во втором круге крупного "Челлерджера" знаменитого итальянца Фабио Фонини, сообщает Zakon.kz.

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Алматинский теннисист, который ныне занимает 184-ю строчку рейтинга ATP, на пути к четвертьфиналу одиночного разряда сумел обыграть именитого соперника в трех партиях со счетом 6:3, 1:6, 6:3, передает официальный сайт ATP. Стоит отметить, что итальянец сейчас занимает 103-ю строчку мирового рейтинга, и он получил на эти состязания Wild Card (специальное приглашение).

Также хорошо выступает на этих соревнованиях другой наш соотечественник – Михаил Кукушкин, который успешно преодолел второй раунд, переиграв француза Жоффрея Бланкано – 7:6, 7:6. Далее казахстанца ждет хозяин кортов Хавьер Барранко, а Денис Евсеев встретится с Самулем Винсенте Руггери (Италия).

Призовой фонд "Челленджера" в Тенерифе составил 121 000 евро, финал в одиночном разряде состоится 21 января.   

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Куандык Шынасилов
Испания
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