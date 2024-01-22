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"Это было невероятно": Новак Джокович восхитился матчем Елены Рыбакиной

Новак Джокович восхитился матчем Елены Рыбакиной Фото: АТР
Лидер мужского рейтинга Новак Джокович рассказал, что смотрел матч первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной против россиянки Анны Блинковой во втором круге Australian Open. 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" признался, что был восхищен этой игрой, сообщает Zakon.kz.

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57 ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии совершила одну из главных сенсаций первого в сезоне турнира "Большого шлема", в сумасшедшей встрече переиграв третью ракетку мира нашу Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу российской спортсменки.

Супертай-брейк продолжался свыше 30 минут стал самым затяжным в истории "Шлемов" в одиночном разряде. Драматичное поражение Елены не могло остаться незамеченным и вызвало бурную реакцию со стороны не только журналистов и экспертов, но даже ее коллег.

"Для удовольствия я тоже люблю смотреть теннис. Например, на днях я с удовольствием смотрел матч Рыбакиной и Блинковой. Это было невероятно, один из самых захватывающих супертай-брейков, что мы видели. Несмотря на отрицательный результат для болельщиков Елены, это хорошая реклама женского тенниса", – сказал Джокович на пресс-конференции.

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Также первая ракетка мира отметил, что следит за матчами своих принципиальных соперников.

"Конечно, смотрю матчи других мужчин, принципиальных соперников. Смотрю, как они играют, как у них дела. Мы все друг за другом следим, это не секрет. По вечерам отдыхаешь, включаешь телевизор и смотришь захватывающие матчи. Матчей всё меньше и меньше, так что точно знаешь, когда и кто играет. Естественно, хочется включить и глянуть пару геймов или сет. Естественно, плотнее слежу за своей частью сетки или следующим соперником".Новак Джокович

Стоит отметить, что в третьем круге обидчица Елены Рыбакиной уже не смогла продемонстрировать блестящую игру и потерпела поражение от итальянки Жасмин Паолини (6:7, 4:6).

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