Новак Джокович: Для меня это идеальный год

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что сохранение лидирующей позиции в мировом рейтинге не является для него приоритетной задачей, сообщает Zakon.kz.

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После триумфа на Открытом чемпионате США Новак Джокович прибыл в Испанию для участия в Кубке Дэвиса. Легендарный теннисист намерен помочь сборной Сербии выйти в финальную часть турнира. На предматчевой пресс-конференции Джокович ответил на вопросы журналистов.

"Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году, но это не приоритет. Моим приоритетом было выиграть турниры "Большого шлема" в этом сезоне. Я выиграл три и в четвертом вышел в финал. Для меня это идеальный год, не говоря уже о том, что я представляю свою страну на Кубке Дэвиса. Все, что произойдет после этого момента, будет бонусом", – приводит слова Джоковича испанское издание Marca.

В 2023 году Джокович стал победителем Australian Open, "Роллан Гаррос" и US Open. Серб также вышел в финал Уимблдона, однако уступил испанцу Карлосу Алькарасу. А после завершения Открытого чемпионата США вернул себе первую строчку в мировом рейтинге.