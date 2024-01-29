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Бублика и Жукаева нет в обновленном составе сборной Казахстана против Аргентины на Кубке Дэвиса

Обновлен состав сборной Казахстана против Аргентины в Кубке Дэвиса. Заменены Бублик и Жукаев Фото: АТР
Мужская сборная Казахстана по теннису 3–4 февраля на грунтовых кортах города Росарио сыграет квалификационный матч "Кубка Дэвиса" против Аргентины. В составе нашей команды произошли изменения. Александр Бублик и Бейбит Жукаев не смогут принять участие в предстоящей встрече, сообщает Zakon.

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Тренерскому штабу во главе с Юрием Щукиным пришлось принять сложное решение и поставить в приоритет получение олимпийской лицензии Александром Бубликом. Первая ракетка страны сыграет предстоящий турнир АТР-250 в Монпелье, где Александр имеет высокие шансы на победу, за счет которой может гарантировать себе участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Также в Аргентину не сможет поехать Бейбит Жукаев, который должен был дебютировать в предстоящих поединках за сборную. На Открытом чемпионате Австралии он получил травму и не успевает восстановиться.

Таким образом, честь страны будут защищать постоянные члены национальной команды: Денис Евсеев (№176 АТР), Тимофей Скатов (№278 ATP), Дмитрий Попко (№338 АТР) и Александр Недовесов (№48 парного рейтинга ATP).

Ранее стал известен состав сборной Аргентины на матч "Кубка Дэвиса" против Казахстана.

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