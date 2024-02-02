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Фоторепортаж с тренировки мужской сборной Казахстана перед матчем против команды Аргентины в Кубке Дэвиса

Фоторепортаж с тренировки мужской сборной Казахстана перед матчем против команды Аргентины в Кубке Дэвиса Фото: KTF
3-4 февраля на грунтовых кортах города Росарио (Аргентина) сборная Казахстана проведет встречу с дружиной Аргентины в квалификации командного чемпионата мира – Кубке Дэвиса. Представлен фоторепортаж с тренировки наших теннисистов, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские теннисисты уже прошли акклиматизацию и завершили подготовительный этап. Участники предстоящей битвы в ожидании жеребьевки. Тимофей Скатов поделился своими эмоциями.

"Качество корта очень хорошее, особенно, если сравнивать с теми, на которых мы играли в прошлом году в Болгарии или Чили. Тут прям "высший пилотаж". Аргентинцы очень постарались. Они сами "грунтовики" и любят, чтобы корт был отличный. Арена очень классная. Все прекрасно знают, что Аргентина сыграет сильнейшим составом. Мы готовы помешать их планам и дать достойный бой", – сказал Тимофей Скатов.
Тимофей Скатов поделился своими эмоциями

Тимофей Скатов. Фото: KTF

Состав сборной Казахстана: Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Александр Недовесов. Капитан: Юрий Щукин.

Аргентинцы – обладатели "Кубка Дэвиса-2016" и четырехкратные финалисты (1981, 2006, 2008, 2011). Это будет третья встреча между аргентинцами и казахстанцами. Счет в противостоянии – 1:1.

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Фоторепортаж с тренировки мужской сборной Казахстана перед матчем против команды Аргентины в Кубке Дэвиса

Дмитрий Попко. Фото: KTF

В первый день будут сыграны два одиночных матча, а во второй игровой день – одна парная и еще две одиночные встречи. Победитель противостояния в сентябре выступит на финальном этапе групповой стадии Кубка Дэвиса. 

Фоторепортаж с тренировки мужской сборной Казахстана перед матчем против команды Аргентины в Кубке Дэвиса

Александр Недовесов. Фото: KTF

Нет сомнения, что трибуны открытого грунтового корта Jockey Club de Rosario, одного из старейших и богатейших спортивных клубов страны, заполнят более трех тысяч горячо болеющих за свою команду зрителей. Не останутся без поддержки и наши теннисисты – в третий по величине город Аргентины со всех концов страны и даже из Чили едут фанаты Димаша Кудайбергена, которые будут поддерживать сборную Казахстана.

Фоторепортаж с тренировки мужской сборной Казахстана перед матчем против команды Аргентины в Кубке Дэвиса

Тимофей Скатов и Юрий Щукин. Фото: KTF

Стоимость входных билетов-абонементов на два игровых дня от 45 до 110 долларов США. Начало поединков – в 20:00 по времени Астаны. Прямые трансляции можно будет посмотреть на телеканале Qazsport. 

Фоторепортаж с тренировки мужской сборной Казахстана перед матчем против команды Аргентины в Кубке Дэвиса

Фото: KTF

Ранее лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина в социальных сетях (сторис) поделилась обзором фотосессии в ОАЭ.

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