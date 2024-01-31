Александр Шевченко выиграл второй матч подряд после перехода под флаг Казахстана

В Монпелье (Франция) проходит турнир ATP-250. На этих соревнованиях за Казахстан дебютировал экс-россиянин Александр Шевченко (№59 АТР). Уроженец Ростова-на-Дону провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Теперь уже казахстанский теннисист одолел чешского игрока Далибора Сврчину (№194 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Игра продолжалась два часа и 50 минут.

Во втором круге Александр Шевченко сыграет с французом Грегуаром Баррером (№104 АТР).

Для Шевченко это был второй матч под казахстанским флагом. Ранее на этом же турнире он в дуэте с лидером мужской сборной страны Александром Бубликом успешно провел игру первого круга в парном разряде.