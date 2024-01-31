Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Шевченко выиграл второй матч подряд после перехода под флаг Казахстана

Александр Шевченко выиграл второй матч подряд после перехода под флаг Казахстана Фото: Андрей Ударцев, KTF
В Монпелье (Франция) проходит турнир ATP-250. На этих соревнованиях за Казахстан дебютировал экс-россиянин Александр Шевченко (№59 АТР). Уроженец Ростова-на-Дону провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Теперь уже казахстанский теннисист одолел чешского игрока Далибора Сврчину (№194 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Игра продолжалась два часа и 50 минут.

Во втором круге Александр Шевченко сыграет с французом Грегуаром Баррером (№104 АТР).

Для Шевченко это был второй матч под казахстанским флагом. Ранее на этом же турнире он в дуэте с лидером мужской сборной страны Александром Бубликом успешно провел игру первого круга в парном разряде.

Читайте также

Новоиспеченная казахстанка Соня Жиенбаева пробилась во второй круг турнира в Турции

Пахита Амири
Казахстан Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Александр Шевченко одержал первую победу под флагом Казахстана
Александр Шевченко одержал первую победу под флагом Казахстана
Футбол 1/4 финала Кубок Азии
Южная Корея впервые за 64 года попытается взять "золото" Кубка Азии
Суд над знаменитым бразильским футболистом пройдет в закрытом режиме
Суд над знаменитым бразильским футболистом пройдет в закрытом режиме
Футбольные клубы потратили рекордные 9,6 млрд долларов на покупку игроков в 2023 году
Футбольные клубы потратили рекордные 9,6 млрд долларов на покупку игроков в 2023 году
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: