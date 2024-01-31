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Александр Шевченко одержал первую победу под флагом Казахстана

Александр Шевченко одержал первую победу под флагом Казахстана Фото: Андрей Ударцев, KTF
В Монпелье (Франция) проходит турнир ATP-250. На этих соревнованиях за Казахстан дебютировал экс-россиянин Александр Шевченко. Уроженец Ростова-на-Дону вместе с первой ракеткой страны Александром Бубликом одержали победу в стартовом матче парного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский дуэт обыграл американский тандем Эван Кинг/Риз Штальдер со счетом 6:4, 6:3. Соперники провели на корте 58 минут. По ходу встречи казахстанцы выполнили пять эйсов и совершили шесть двойных ошибок, тогда как американцы оформили две подачи навылет при одной двойной ошибке.

Во втором раунде (1/4 финала) казахстанская пара сыграет с победителем матча Ллойд Гласспул/Анри Паттен (Великобритания) – Анируд Чандрасекар/Виджай Сундар Прашант (Индия).

На прошлой неделе Александр Шевченко официально объявил о получении казахстанского гражданства.

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Бублик Александр Казахстан
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