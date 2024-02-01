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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик в 1/8 финала турнира в Монпелье обыграл канадца Дениса Шаповалова и вышел четвертьфинал, сообщает Zakon.kz

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Бублик выиграл своего соперника со счётом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. За это время Бублик сделал шесть подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Шаповалова 16 эйсов, пять двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

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В следующем круге Бублик встретится с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) – Грегуар Баррер (Франция).

Турнир в Монпелье проходит с 29 января по 4 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 579 тыс. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

Ранее сообщалось, что в Монпелье, где проходит турнир ATP-250 за Казахстан удачно дебютировал экс-россиянин Александр Шевченко (№59 АТР). Уроженец Ростова-на-Дону провел матч первого круга в одиночном разряде. Теперь уже казахстанский теннисист одолел чешского игрока Далибора Сврчину (№194 АТР) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Во втором круге Александр Шевченко сыграет с французом Грегуаром Баррером (№104 АТР). Для Шевченко это был второй матч под казахстанским флагом. Ранее на этом же турнире он в дуэте с лидером мужской сборной страны Александром Бубликом успешно провел игру первого круга в парном разряде.

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