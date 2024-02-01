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Видеообзор яркого матча Александра Бублика во втором руге АТР-250

Видеообзор яркого матча Александра Бублика во втором руге АТР-250 Фото: KTF
В Монпелье (Франция) проходит турнир серии ATP-250. Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч второго раунда в одиночном разряде. Представлен видеообзор зрелищной игры, сообщает Zakon.kz.

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В одиночном разряде Александр Бублик начал свое выступление со второго раунда. Лидер мужской сборной Казахстана на этом турнире получил второй номер посева. В матче за выход в четвертьфинал он обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3. Стоит отметить, во втором сете Бублик отыграл три матчбола у соперника.

В следующем круге (1/4 финала) Бублик встретится с победителем пары Александр Шевченко (Казахстан) – Грегуар Баррер (Франция).

Ранее Александр Шевченко выиграл второй матч подряд после перехода под флаг Казахстана.

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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Монпелье

Пахита Амири
Бублик Александр
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