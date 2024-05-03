Александр Шевченко потерпел сенсационное поражение на турнире во Франции

В Экс-Ан-Провансе (Франция) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Матч второго круга одиночного разряда провел казахстанский теннисист Александр Шевченко, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в четвертьфинал Александр Шевченко (№59 АТР) сенсационно проиграл аргентинцу Факундо Багнису (№136 АТР), который пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Казахстанский игрок уступил сопернику со счетом 3:6, 6:1, 3:6.

Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут. За это время Шевченко допустил три двойные ошибки, реализовал пять брейк-пойнтов из 11 и не смог подать навылет.

Александр выступал на этих соревнованиях под седьмым номером.

Ранее в стартовой игре Шевченко одержал победу над хозяином корта Грегуаром Баррером со счетом 6:3, 6:1.