Александр Шевченко потерпел сенсационное поражение на турнире во Франции
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В игре за выход в четвертьфинал Александр Шевченко (№59 АТР) сенсационно проиграл аргентинцу Факундо Багнису (№136 АТР), который пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Казахстанский игрок уступил сопернику со счетом 3:6, 6:1, 3:6.
Спортсмены провели на корте 1 час 56 минут. За это время Шевченко допустил три двойные ошибки, реализовал пять брейк-пойнтов из 11 и не смог подать навылет.
Александр выступал на этих соревнованиях под седьмым номером.
Ранее в стартовой игре Шевченко одержал победу над хозяином корта Грегуаром Баррером со счетом 6:3, 6:1.