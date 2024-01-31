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Новоиспеченная казахстанка Соня Жиенбаева пробилась во второй круг турнира в Турции

Соня Жиенбаева пробилась во второй круг турнира в Турции Фото: ITF
В Анталье (Турция) стартовал турнир W15 Antalya среди женщин. Представительница Казахстана Соня Жиенбаева провела матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В первом раунде 17-летняя казахстанская теннисистка обыграла хозяйку корта Илай Йорук со счетом 6:3, 6:7 (8:10), 6:2. 

Соперница Жиенбаевой была посеяна под пятым номером, а новоиспеченная казахстанка пробилась в основную сетку состязаний через квалификацию. Таким образом, с учетом матчей в отборочном раунде Соня одержала четвертую победу подряд.

Во втором круге ее ожидает Аикава Маюка из Японии.

Также Соня Жиенбаева в дуэте с Амариссой Киарой Тот из Венгрии выступит в парном разряде.

Ранее стало известно, что юная Соня Жиенбаева, гражданка Германии, начнет представлять Казахстан на корте с 2024 года.

Пахита Амири
Казахстан Турция
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