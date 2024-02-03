Теннисист Денис Евсеев не сможет участвовать в "Кубке Дэвиса"

В Федерации тенниса РК рассказали, что сборная Казахстана готова к борьбе на "Кубке Дэвиса", который пройдет 3-4 февраля на грунтовых кортах города Росарио (Аргентина) несмотря на потери, сообщает Zakon.kz

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В ФТК сообщили, что состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в рамках квалификации "Кубка Дэвиса".

Первый игровой день 3 февраля в 20:00 по времени Астаны начнется с противостояния Дмитрия Попко (338 АТР) и Франсиско Серундоло (22 АТР). После них на корт выйдут Тимофей Скатов (278 АТР) и Томас Мартин Этчеверри (28 АТР).

Следующий игровой день 4 февраля откроется в 20:00 по времени Астаны парным матчем - Александр Недовесов и Тимофей Скатов померятся силами с Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени. Затем планируются два одиночных матча: Скатов встретится с Серундоло, а Попко сыграет против Этчеверри.

Не сможет помочь команде Денис Евсеев, который накануне сильно заболел.

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"Наша команда продолжает нести потери. Как вы знаете, Жукаев травмирован, а уже здесь Евсеев заболел. Приехал, готовился, но сильно простыл. Поэтому будет совсем непросто. Команда соперников выставила свой лучший состав, но наши игроки Попко, Недовесов и Скатов готовы, и будут бороться до конца" капитан команды Юрий Щукин

Ранее сообщалось, что мужская сборная проводит тренировки в Росарио.

Также ранее самый опытный игрок сборной Казахстана, первая ракетка нашей страны в парном разряде Александр Недовесов, поделился эмоциями в преддверии квалификационной игры в "Кубке Дэвиса" против Аргентины.