Дмитрий Попко уступил 22-й ракетке мира на "Кубке Дэвиса"

В Росарио стартовали квалификационные матчи "Кубка Дэвиса" между сборными Аргентины и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.



Игровой день открыли Дмитрий Попко и Франсиско Серундоло, который в мировом рейтинге стоит выше казахстанца на 316 пунктов. В первой партии Попко повел с брейком 2:0, но аргентинцу удалось взять потерянную подачу. Однако, уже в следующем гейме он проиграл свою.

По ходу матча Дмитрий хорошо подавал, шли подачи за 200 км/ч, но и сопернику надо отдать должное, который удобно для себя принимал мощные выстрелы оппонента. В конце партии Франсиско не только удалось сравнять счет, но выиграть сет 7:5.

Во второй партии Дмитрий пытался переломить ход игры, но Серундоло, окрыленный поддержкой 3000 фанатов "альбиселесте", выиграл – 6:2.

Сборная Аргентины повела в поединке со счетом 1:0. Следующими на корт выйдут Тимофей Скатов (278 АТР) и Томас Мартин Этчеверри (28 АТР).

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе (Аргентина) стартовал турнир серии "Челленджер" (грунт). В стартовой игре Дмитрий Попко одержал победу над испанцем Карлосом Санчесом Ховером (362 АТР) со счетом 6:3, 7:6.