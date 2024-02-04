Недовесов и Попко уступили в парном матче "Кубка Дэвиса"

Сборная Казахстана не смогла обеспечить себе преимущество в матче против Аргентины в рамках квалификации "Кубка Дэвиса", сообщает Zakon.kz.

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Александр Недовесов и Дмитрий Попко уступили одной из сильнейших пар мира – Максимо Гонсалесу и Андресу Мольтени, которые занимают в мировом парном рейтинге АТР 13-ю позицию.

Первый сет Александр и Дмитрий выиграли на тайбрейке – 7:6 (7:3). Во второй партии оказались сильнее аргентинцы – 6:4, хотя казахстанцы вели с брейком 3:1 и подавали.

В заключительном сете Максимо и Андрес победили – 6:0. Таким образом, аргентинская команда вышла вперед – 2:1.Следующими на корт выйдут Тимофей Скатов и Франсиско Серундоло.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Попко уступил 22-й ракетке мира на "Кубке Дэвиса" Франсиско Серундоло.