Завершилось противостояние сборных Аргентины и Казахстана в рамках Кубка Дэвиса

В Росарио завершилось двухдневное противостояние между сборной Аргентины и Казахстана в рамках квалификации "Кубка Дэвиса", сообщает Zakon.kz.

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В заключительной третьей игре Дмитрий Попко (338 АТР) в трёх сетах в тяжелейшей борьбе уступил 25-й ракетке мира Себастьяну Баэсу - 4:6, 6:3, 6:7 (6:8).

К сожалению, сборная Казахстана не смогла обыграть Аргентину. Общий счет поединка 3:2.

Два очка казахстанской команде принес Тимофей Скатов, который за два дня обыграл двух игроков из ТОП-30 мирового рейтинга.

Теперь в сентябре 2024 года команде Казахстана предстоит сыграть в плей-офф турнира. В случае сентябрьской победы в феврале 2025 года мы вновь поборемся в квалификации "Кубка Дэвиса". Соперник на сентябрьские матчи станет известен после жеребьёвки через несколько дней.