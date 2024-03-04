Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на рекордное для себя и страны место, сообщает Zakon.kz.

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Благодаря выходу в финал на турнире АТР-500 в Дубае первая ракетка Казахстана взлетел на 20 позицию, что является наивысшим результатом в карьере Александра Бублика и всего казахстанского тенниса.

Другой представитель Казахстана, Александр Шевченко, потерял четыре позиции и опустился на 51 строчку.

Ветеран отечественного тенниса Михаил Кукушкин продолжает свое восхождение в табели о рангах. После триумфа в "Челленджере" на Тенерифе (Испания) он поднялся аж на 26 пунктов и стал 140.

Дмитрий Попко благодаря успешному выступлению на турнире ITF в Аргентине вновь улучшил показатели и поднялся на 33 пункта – с 309 на 276 место.

В парном рейтинге Александр Недовесов вошел в топ-50 и занимает 45 место (+4).

Рейтинг АТР от 4 марта (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9675 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8805.

3. Янник Синнер (Италия) – 8270.

4. Даниил Медведев (Россия) – 7715.

5. Андрей Рублёв (Россия) – 5110.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

6. Александр Зверев (Германия) – 4950.

7. Хольгер Руне (Дания) – 3720.

8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3405.

9. Каспер Рууд (Норвегия) – 3405.

10. Алекс де Минор (Австралия) – 3210…

20 (+3). Александр Бублик (Казахстан) – 1984.

51 (-4). Александр Шевченко (Казахстан) – 1000.

140 (+25). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 464.

180. Денис Евсеев (Казахстан) – 341.

191 (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 316.

269 (+3) Тимофей Скатов (Казахстан) – 205.

276 (+33) Дмитрий Попко (Казахстан) – 200.

Ранее был представлен видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Дубае с участием Александра Бублика.