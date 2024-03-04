Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге
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Благодаря выходу в финал на турнире АТР-500 в Дубае первая ракетка Казахстана взлетел на 20 позицию, что является наивысшим результатом в карьере Александра Бублика и всего казахстанского тенниса.
Другой представитель Казахстана, Александр Шевченко, потерял четыре позиции и опустился на 51 строчку.
Ветеран отечественного тенниса Михаил Кукушкин продолжает свое восхождение в табели о рангах. После триумфа в "Челленджере" на Тенерифе (Испания) он поднялся аж на 26 пунктов и стал 140.
Дмитрий Попко благодаря успешному выступлению на турнире ITF в Аргентине вновь улучшил показатели и поднялся на 33 пункта – с 309 на 276 место.
В парном рейтинге Александр Недовесов вошел в топ-50 и занимает 45 место (+4).
Рейтинг АТР от 4 марта (одиночный разряд)
1. Новак Джокович (Сербия) – 9675 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8805.
3. Янник Синнер (Италия) – 8270.
4. Даниил Медведев (Россия) – 7715.
5. Андрей Рублёв (Россия) – 5110.
6. Александр Зверев (Германия) – 4950.
7. Хольгер Руне (Дания) – 3720.
8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3405.
9. Каспер Рууд (Норвегия) – 3405.
10. Алекс де Минор (Австралия) – 3210…
20 (+3). Александр Бублик (Казахстан) – 1984.
51 (-4). Александр Шевченко (Казахстан) – 1000.
140 (+25). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 464.
180. Денис Евсеев (Казахстан) – 341.
191 (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 316.
269 (+3) Тимофей Скатов (Казахстан) – 205.
276 (+33) Дмитрий Попко (Казахстан) – 200.
Ранее был представлен видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Дубае с участием Александра Бублика.