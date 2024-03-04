Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге

Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге Фото: АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик поднялся на рекордное для себя и страны место, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Благодаря выходу в финал на турнире АТР-500 в Дубае первая ракетка Казахстана взлетел на 20 позицию, что является наивысшим результатом в карьере Александра Бублика и всего казахстанского тенниса.

Другой представитель Казахстана, Александр Шевченко, потерял четыре позиции и опустился на 51 строчку.

Ветеран отечественного тенниса Михаил Кукушкин продолжает свое восхождение в табели о рангах. После триумфа в "Челленджере" на Тенерифе (Испания) он поднялся аж на 26 пунктов и стал 140.

Дмитрий Попко благодаря успешному выступлению на турнире ITF в Аргентине вновь улучшил показатели и поднялся на 33 пункта – с 309 на 276 место.

В парном рейтинге Александр Недовесов вошел в топ-50 и занимает 45 место (+4).

Рейтинг АТР от 4 марта (одиночный разряд)

1. Новак Джокович (Сербия) – 9675 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8805.

3. Янник Синнер (Италия) – 8270.

4. Даниил Медведев (Россия) – 7715.

5. Андрей Рублёв (Россия) – 5110.

material Материалы

6. Александр Зверев (Германия) – 4950.

7. Хольгер Руне (Дания) – 3720.

8. Хуберт Хуркач (Польша) – 3405.

9. Каспер Рууд (Норвегия) – 3405.

10. Алекс де Минор (Австралия) – 3210…

20 (+3). Александр Бублик (Казахстан) – 1984.

51 (-4). Александр Шевченко (Казахстан) – 1000.

140 (+25). Михаил Кукушкин (Казахстан) – 464.

180. Денис Евсеев (Казахстан) – 341.

191 (-1). Бейбит Жукаев (Казахстан) – 316.

269 (+3) Тимофей Скатов (Казахстан) – 205.

276 (+33) Дмитрий Попко (Казахстан) – 200.

Ранее был представлен видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Дубае с участием Александра Бублика.

Читайте также

Елена Рыбакина начала финальную подготовку к защите титула на кортах Индиан-Уэллса

Легендарный теннисист опубликовал фотографии с отдыха в Таиланде

Видеообзор финального матча на турнире АТР-500 в Дубае с участием Александра Бублика

Пахита Амири
Бублик Александр Кукушкин Михаил
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фигуристка Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
Фигуристка Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно
Елена Рыбакина начала финальную подготовку к защите титула на кортах Индиан-Уэллса
Елена Рыбакина начала финальную подготовку к защите титула на кортах Индиан-Уэллса
Сакен Бибосынов выиграл свой первый бой на лицензионном турнире по боксу в Италии
Сакен Бибосынов принес Казахстану первую победу на лицензионном турнире по боксу в Италии
Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге
Александр Бублик установил рекорд в мировом рейтинге
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: