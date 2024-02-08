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Елена Рыбакина намерена принять участие в тысячнике в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина намерена принять участие в тысячнике в Индиан-Уэллсе Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Лучшая теннисистка Казахстана и пятая ракетка мира Елена Рыбакина попала в заявочный список престижного турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет с 6 по 17 марта, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина получила от организаторов четвертый номер посева. Заявку возглавила первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши.

Также на "Мастерс" заявились представительницы первой десятки мирового рейтинга: белоруска Арина Соболенко, американка Кори Гауфф, Джессика Пегула, Онс Жабер, Чжэн Циньвэнь, Маркета Вондроушова, Мария Саккари и Каролина Мухова.

Первая ракетка Казахстана является действующей чемпионкой Индиан-Уэллса: в прошлом году в финале она обыграла Соболенко.

Ранее Елена Рыбакина поделилась настроем на турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

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