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Видео: Елена Рыбакина приняла участие в модной фотосессии

Елена Рыбакина приняла участие в модной фотосессии Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прибыла в ОАЭ, где с 5 по 11 февраля пройдет турнир категории WTA-500. В преддверии соревнований пятая ракетка мира приняла участие в фотосессии, сообщает Zakon.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана в социальных сетях (сторис) поделилась обзором фотосессии.


Также популярный X-аккаунт The Tennis Letter по достоинству оценил стильный образ казахстанской теннисистки.

"Елена Рыбакина в Дубае. Непринужденная „крутая девчонка", которая так нужна теннису", – пишет The Tennis Letter.

Ранее Елена Рыбакина попала в заявку турнира WTA-1000 в Дубае.

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