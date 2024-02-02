Видео: Елена Рыбакина приняла участие в модной фотосессии

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прибыла в ОАЭ, где с 5 по 11 февраля пройдет турнир категории WTA-500. В преддверии соревнований пятая ракетка мира приняла участие в фотосессии, сообщает Zakon.kz.

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