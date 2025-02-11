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Все о теннисе

Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Дохе

Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Дохе , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 10:06 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Сильнейшая парница Казахстана Анна Данилина провела матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка в тандеме с россиянкой Ириной Хромачёвой обыграли дуэт Тереза Михаликова (Словакия) / Оливия Николлс (Великобритания) – 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Анна и Ирина два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из 11. 

Казахстанско-российский дуэт также в 2024 году на US Open был сильнее этой пары (6:4, 6:4).

Во втором раунде Данилина и Хромачёва сыграют с японским тандемом Шуко Аояма / Эри Хозуми. 

Ранее вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева одолела соперницу из Японии на турнире в Дохе. 


Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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