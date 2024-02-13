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Александр Шевченко успешно стартовал на турнире АТР-500 в Роттердаме

теннисист Фото: ktf.kz
Казахстанец Александр Шевченко (57 АТР), также как и Александр Бублик, успешно преодолел барьер первого раунда на турнире ATP-500 в Роттердаме, сообщает Zakon.kz.

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На старте турнира Шевченко встретился с китайцем Чжаном Чжичжэнем (47 АТР). Первый сет казахстанец уступил со счетом 4:6, однако затем взял два следующих сета – 6:4, 6:3.

Ранее сообщалось, что лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича (№31 АТР) со счетом 6:3, 6:4.

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