Александр Бублик с победы стартовал на турнире АТР-500 в Роттердаме

Первая ракетка страны обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича (№31 АТР) со счетом 6:3, 6:4. Матч длился один час и 52 минуты. На счету Бублика 13 эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Orchestrating the play 🎼



Fantastic point from @BublikAlexander on his way to taking the opener 6-3 over Coric!@abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/ih2dr2mwKA