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Елена Рыбакина: Всегда тяжело играть первый матч
Фото: WTA
В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000. Во втором раунде лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина одержала блестящую победу над китаянкой Линь Джу (№57 WTA) со счетом 6:1, 6:2. Первая ракетка страны после матча поделилась своими эмоциями, сообщает Zakon.kz.
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В третьем круге Рыбакина встретится с Эммой Наварро из США.
"Я действительно счастлива. Всегда тяжело играть первый матч. У меня не было много времени, чтобы привыкнуть к условиям. На протяжении матча я чувствовала себя все лучше и лучше. Очень довольна этой победой и с нетерпением жду следующей игры", – приводит слова Рыбакиной The Tennis Letter.
Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге "Мастерса" в Дохе.
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