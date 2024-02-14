Елена Рыбакина: Всегда тяжело играть первый матч

Фото: WTA

В Дохе (Катар) проходит турнир категории WTA-1000. Во втором раунде лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина одержала блестящую победу над китаянкой Линь Джу (№57 WTA) со счетом 6:1, 6:2. Первая ракетка страны после матча поделилась своими эмоциями, сообщает Zakon.kz.

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