Рыбакина дала прогноз на полуфинал против Павлюченковой

В преддверии данного матча 4-я ракетка мира рассказала, какого плана будет придерживаться в противостоянии с россиянкой, с которой они давние подруги и не раз играли вместе в парном разряде на различных турнирах WTA-Тура.

Elena Rybakina on facing Anastasia Pavlyuchenkova in Doha SF:



“Hopefully it’s gonna be a great match to see. We know each other very well on the court and off the court. Hopefully I can recover and show some great tennis.” pic.twitter.com/t7EaAUzFsw