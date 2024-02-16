Рыбакина дала прогноз на полуфинал против Павлюченковой

Вечером 16 февраля 2024 года лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграет поединок стадии полуфинала на крупном женском турнире в Катаре, где ее соперницей станет Анастасия Павлюченкова, сообщает Zakon.kz.

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В преддверии данного матча 4-я ракетка мира рассказала, какого плана будет придерживаться в противостоянии с россиянкой, с которой они давние подруги и не раз играли вместе в парном разряде на различных турнирах WTA-Тура.

Elena Rybakina on facing Anastasia Pavlyuchenkova in Doha SF:



“Hopefully it’s gonna be a great match to see. We know each other very well on the court and off the court. Hopefully I can recover and show some great tennis.” pic.twitter.com/t7EaAUzFsw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 15, 2024

"Надеюсь, будет хороший матч для болельщиков. Мы очень хорошо знаем друг друга на корте и вне его. Надеюсь, что смогу восстановиться и показать хорошую игру". Елена Рыбакина

Рыбакина и Павлюченкова разыграют путевку в финал турнира WTA-1000 в Дохе. Теннисистки ранее встречались один раз, это было три года назад на кортах "Ролан Гаррос". Тогда успех праздновала россиянка.

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А накануне первая ракетка Казахстана за выход в полуфинал катарских состязаний была сильнее канадки Лейлы Фернандес. Елена обыграла вице-чемпионку US Open-2021 со счетом 6:4, 6:2.

Полуфинальный матч против Анастасии Павлюченковой (№32 WTA) на Катар Оупен-2024 начнется приблизительно в 19:30 по времени Астаны. За выход в стадию 1/2 финала Елена Рыбакина заработала 158 944 доллара США (71 222 753 тенге).

Другую путевку в финал катарских соревнований разыграют первая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) и Каролина Плишкова (Чехия).